Der Wendler wird noch einmal Vater - und andere auch

Zum 50. Geburtstag steigt Michael Wendler noch einmal in die Elternschaft ein. Gute Nachrichten gibt es auch bei David Alaba und dem bekanntesten Youtuber der Welt.

Der deutsche Promi Michael Wendler und seine Frau Laura Müller erwarten nach eigenen Worten ein gemeinsames Kind. "Liebe im Bauch: Unser großes Glück ist unterwegs", schrieb Laura Müller auf ihrer Instagram-Seite. Dazu postete sie ein Foto von sich, ihrem Ehemann und einem Paar Babyschuhen. Beide lächeln. Laura Müller nutzte die Nachricht auch, um für ihren vielleicht nicht ganz familienfreundlichen Account auf der Online-Plattform "Onlyfans" zu werben: "Die ersten exklusiven Bilder von meinem Babybauch gibt es bei diewendlers."

Wendlers 22-jährige Ehefrau Laura Sophie Müller stammt aus Tangermünde an der Elbe in Sachsen-Anhalt. 2018 trat sie in die Wendler-Welt ein, 2019 wurde die Verbindung bekannt. Seitdem lebt sie mit dem 28 Jahre älteren Schlagersänger in dessen Wahlheimat Florida, wo sie einander 2020 auch das Jawort gaben. Wendler hat bereits eine erwachsene Tochter aus einer früheren Beziehung.

Zweites Baby für David Alaba

Und die Wendlers sind nicht die einzigen, die das Kinderzimmer ausbauen. Der ÖFB-Fußballer David Alaba darf sich seinerseits wieder über einen (wohl schon länger zurückliegenden) positiven Schwangerschaftstest seiner Freundin freuen, Shalimar Heppner erwartet laut einem Instagram-Post ihr zweites Kind. Im Dezember 2019 brachte sie einen Buben zur Welt. Vielleicht helfen die guten Aussichten über eine berufliche Niederlage hinweg. Alaba hat nach fast einmonatiger Verletzungspause am Sonntag sein Comeback gegeben, den Rückschlag von Real Madrid im Rennen um den spanischen Fußball-Meistertitel aber nicht verhindern können.

Ein weiterer prominenter Embryo schließt den Zirkel ab. YouTuber PewDiePie erwartet zusammen mit seiner Ehefrau Marzia ebenfalls ein Kind. Wer ist das noch mal? PewDiePie, der bürgerlich Felix Kjellberg heißt, hat sich im Laufe der vergangenen zwölf Jahre zu einem der erfolgreichsten Youtuber der Welt entwickelt. 2019 hatte es der Schwede geschafft, als erste Einzelperson auf Youtube mehr als 100 Millionen Abonnenten auf seinem Kanal zu haben.

(APA/Red)