BFK-Spitzenkandidat wirft kurz vor Kärnten-Wahl das Handtuch

Gerhard Altziebler steigt aus der Bewegung aus. Sein name wird aber trotzdem auf der entsprechenden Wahlkreisliste stehen.

Vier Wochen vor der Kärntner Landtagswahl am 5. März verliert die Kleinpartei Bündnis für Kärnten (BFK) eine Hälfte ihrer Doppelspitze. Gerhard Altziebler steigt aus der Bewegung aus, bestätigte er am Montag entsprechende Medienberichte. Was die behördlichen Abläufe angeht, kam diese Entscheidung allerdings zu spät: Altzieblers Name wird trotzdem auf der entsprechenden Wahlkreisliste stehen.

Das Bündnis, das aus dem BZÖ und weiteren Listen besteht, wird künftig nur mehr von Karlheinz Klement angeführt. Das Ende seines Engagements begründet der ehemalige Freiheitliche Altziebler damit, dass er ein "beinharter Sachpolitiker" sei, das sei auch seine Voraussetzung gewesen, unter der er dem Bündnis beigetreten war: "Das war aber nicht gewünscht. Ich brauche keinen Wirbel, das wird nämlich keine Probleme lösen."

(APA)