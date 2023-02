Die Award-Sammler: Viola Davis ist jetzt auch im illustren EGOT-Kreis

Emmy, Grammy, Oscar, Tony: Als 18. Person der Welt hat die US-Schauspielerin Viola Davis nun auch alle vier der großen amerikanischen Entertainment-Preise gewonnen. Ein Status, dem manche eifrig entgegenfiebern.

In der Liste der heurigen Grammy-Preisträger ist die Kategorie, in der Viola Davis gewann, nicht mehr als eine Randnotiz: Die US-Schauspielerin wurde in der Nacht auf Montag für die Audioversion ihrer Memoiren „Finding Me“ in der Kategorie „Best Audio Book“ ausgezeichnet. Das ist keine besonders glamouröse Preis-Sparte – doch Davis gelang damit etwas, was vor ihr nur 17 Personen geschafft haben. Sie wurde aufgenommen in den illustren Kreis der sogenannten EGOT-Preisträger, also jener Menschen, die sämtliche vier großen amerikanischen Trophäen der Unterhaltungsindustrie eingeheimst haben: Emmy (TV), Grammy (Musik), Oscar (Film) und Tony (Theater).

Einen Emmy hatte Viola Davis 2015 gewonnen, für ihre Hauptrolle in der Krimi-Serie "How to Get Away with Murder". Der Oscar folgte 2017 als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in der Verfilmung von "Fences". Tony-Awards hatte sie da schon längst in der Tasche: 2001 und 2010 war sie für ihre Rollen in den Broadway-Theaterstücken "King Hedley II" und "Fences" ausgezeichnet worden. Zum nunmehrigen Emmy- und damit EGOT-Erfolg gratulierte ihr unter anderem ihre Schauspielkollegin Jennifer Hudson, die seit 2022 ebenfalls zu dieser erlesenen Riege gehört: "Glückwünsche an eine lebende Legende. Zeit zu feiern!"

Neben Hudson und Davis dürfen bzw. durften sich 16 weitere Künstlerinnen und Künstler EGOT-Preisträger nennen. Darunter: Audrey Hepburn (sie erreichte den Status posthum mit einem Emmy), Andrew Lloyd Webber, John Legend, Mel Brooks und Whoopi Goldberg. Zählt man auch Ehrenpreise und Spezialkategorien mit, dann könnte man auch etwa Barbra Streisand (dank „Special Tony Award“) und Liza Minnelli (dank „Special Grammy Award“) als außerordentliche EGOT-Gewinnerinnen anführen.

Wenn Oscars und Grammys alleine nicht reichen

Dass Stars dieser Multi-Auszeichnung durchaus entgegenfiebern, zeigte kürzlich ein launiges Interview in der Sendung „Today“ des US-Senders NBC News. Vier Grandes Dames der amerikanischen Filmbranche sitzen da gemeinsam am Sofa, um ihren neuen Film „80 for Brady“ zu bewerben: Jane Fonda, Lily Tomlin, Sally Field und Rita Moreno. Letztere hat bereits 1977 EGOT-Würden erreicht, den anderen fehlt nicht mehr viel, wie sie eifrig aufzählen. „I’m an Oscar away from an EGOT“, meint Lily Tomlin mit ironischer Bitterkeit: Nur ein Oscar fehle ihr noch – dabei wäre sie sogar schon nominiert gewesen!

Freilich: Oft sind es Randkategorien, die Stars letzen Endes den EGOT-Status ermöglichen. Viola Davis setzte sich in der Audiobuch-Kategorie gegen Lin-Manuel Miranda (dem Musicalmacher fehlt noch ein Oscar, die anderen Preise hat er schon mehrfach gewonnen), Jamie Foxx, Questlove und Mel Brooks (gehört schon zum EGOT-Kreis) durch. In ihrer Dankesrede bei der Preisverleihung in Los Angeles sagte sie: "Ich habe dieses Buch zu Ehren der sechsjährigen Viola geschrieben. Zu Ehren ihres Lebens, ihrer Freude, ihres Traumas."

Davis wuchs in armen Verhältnissen auf. In der Schule begann sie, Theater zu spielen, und studierte später an der renommierten Juilliard School in New in New York. Sie begann ihre Karriere auf der Bühne. Eine erste größere Filmrolle spielte sie in Steven Soderberghs Science-Fiction-Film „Solaris“ (2002). Eine Hauptrolle spielte sie im Rassismusdrama „The Help“ – und in den sechs Staffeln von Shonda Rhimes’ Krimiserie „How to Get Away with Murder“ (bei uns auf Netflix), in der sie eine gerissene Strafverteidigerin und Rechtsprofessorin spielt, die ihre besten Studenten als Gehilfen in ihrer Kanzlei einsetzt und mit ihnen in mehrere Mordfälle verwickelt wird.