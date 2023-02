Drei Messerattacken in Wien in den letzten zwei Tagen

In Meidling attackierte ein 18-Jähriger den Ex-Freund seiner Freundin. In Penzing war eine vorgeworfenes Verhältnis Streitgrund. Und in Floridsdorf attackierte ein Mann seinen Nachbar, nachdem dieser ihn gebeten hatte, die Musik leiser zu drehen.

In den vergangenen zwei Tagen ist es in Wien zu mehreren Auseinandersetzungen mit einem Messer gekommen. In der Nacht auf Montag eskalierte eine Aussprache zwischen zwei Männern (30, 18) und einer Frau (30) in Meidling. Der 18-Jährige soll dabei den Ex-Freund der Frau attackiert haben, hieß es bei der Wiener Polizei. Am Sonntagabend stand eine amouröse Beziehung im Mittelpunkt eines Streits in Penzing. In Floridsdorf soll ein Mann seinen Nachbarn mit einem Messer angegriffen haben.

Der jüngste Vorfall in Meidling nahm gegen 1.15 Uhr seinen Ausgang. Dabei ging ein 30-Jähriger zur Wohnung seiner Ex-Freundin (30), um sich mit ihr auszusprechen. Auch der neue Freund der Frau (18) war dabei. Dabei gerieten die beiden aneinander. Der Deutsche soll den 30-Jährigen daraufhin mit einem Buttermesser am Hals und am Kopf verletzt haben. Laut Polizei ergriff er daraufhin die Flucht. Die Exekutive und die Berufsrettung Wien wurden alarmiert.

Die Rettungskräften versorgten den Verletzten notfallmedizinisch und brachten ihn in ein Spital. Er befand sich außer Lebensgefahr. Der 18-Jährige ging noch in der Nacht in eine Wiener Polizeiinspektion. Dort klickten für ihn die Handschellen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Die Vernehmungen aller Beteiligten stehen noch aus.

Flasche ins Gesicht geworfen

Nur wenige Stunden zuvor trafen sich zwei Paare in einer Wohnung in Penzing. Im Lauf des Abends begannen die beiden Männer (35, 34) zu streiten. Der 35-Jährige (ungeklärte Staatsbürgerschaft) warf dem 34-Jährigen vor, ein Verhältnis mit seiner Frau gehabt zu haben. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 35-Jährige dem anderen Mann eine Flasche ins Gesicht geworfen, ihn mit einem Messer bedroht und sein Mobiltelefon beschädigt haben. Die alarmierte Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest. Der 35-Jährige wurde nach seiner Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt.

Am Sonntag in der Früh artete ein Streit unter Nachbarn (60, 54) in Floridsdorf aus. Der 54-Jährige bat dabei den Österreicher, seine Musik etwas leiser zu drehen. Wie die Polizei berichtet, soll der 60-Jährige daraufhin versucht haben, ihn mit einem Messer zu attackieren. Der 54-Jährige rannte in seine Wohnung und alarmierte die Polizei.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen ihn wurde weiters ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Der 60-Jährige zeigte sich bei seiner Vernehmung nicht geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

(APA)