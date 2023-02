Nigeria führt ein Limit an Bargeld ein

Die digitale Währung eNaira soll in Nigeria mehr Akzeptanz finden. Geldscheine, die sich nach wie vor in Umlauf befinden, verlieren ihren Wert. Das Chaos ist programmiert.

Rund um den Globus sorgt ein Thema immer wieder für heftige Diskussionen: Bargeld und die Einführung digitaler Währungen. Während sich im Herbst 2022 mehr als eine halbe Million Menschen in Österreich aufmachten, um ein Volksbegehren zum Erhalt des Bargelds zu unterschreiben, kündigte die Regierung in Nigeria an, dass die Bargeldausgabe limitiert wird.

Grund dafür ist vor allem die digitale Zentralbankwährung eNaira, die Nigeria – als bisher größtes Land – im Oktober 2021 eingeführt hat. Ein Jahr später hatten aber erst 0,5 Prozent der Bevölkerung die neue Währung mindestens einmal genutzt.