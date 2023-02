Alexis Pinturault, der Hausherr in der Schaffenskrise

Ausgerechnet zur Medaillenjagd vor der eigenen Haustür türmen sich vor Courchevels berühmtesten Sohn die Problemstellen auf. Über eine Heim-WM ohne Heimvorteil.

Das mondäne Hotel Annapurna thront hoch über Courchevel. Fünf Sterne, zwei Luxus-Restaurants, eigene Sport-Boutique. Erbaut hat es André Pinturault Anfang der 1970er-Jahre, benannt hat er es nach dem Himalaya-Gipfel, auf dem Maurice Herzog, Alpinist, späterer französischer Sportminister und guter Freund der Familie, bei der Erstbesteigung beinah ums Leben gekommen war.

Inzwischen führen die Pinturaults das Hotel in dritter Generation, der Clan ist hoch angesehen in der Tarentaise und hat mit Alexis Pinturault noch dazu den nach Weltcupsiegen (34) erfolgreichsten Skifahrer in der Geschichte Frankreichs hervorgebracht. Doch just die Heim-WM vor der eigenen Haustür ist für Pinturault eine ohne Heimvorteil.