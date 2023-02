Stammt die erste Schrift aus der Steinzeit?

Ein Bild aus der berühmten Höhle von Lascaux in Südfrankreich. Was bedeuten wohl die sechs Punkte über dem linken Geweih?

Was bedeuten die Zeichen bei Europas Höhlenmalereien? Ein Laie scheint die Lösung des Rätsels gefunden zu haben – und sie ist spektakulär.

Hirsche schwimmen durch den Fluss, über einem sieht man sieben dicke rote Punkte. In einer anderen Szene der Höhlenmalereien von Lascaux turtelt ein Auerochsen-Pärchen im Sommerfell – an der Flanke des Weibchens prangen vier schwarze Punkte. Und in der nahen Höhle von Font-de-Gaume verkrallen sich die Geweihe zweier Rentiere, gekrönt von acht Punkten. Was bedeuten diese Zeichen?

Man hat Tausende von ihnen gefunden, in ganz Europa. Auch Haken und Bögen, aber weitaus am häufigsten sind Folgen von Punkten oder Strichen, oft begleitet von einem „Y“, dem üblichsten Einzelzeichen. Gemalt, gezeichnet, geritzt, zwischen 42.000 und 13.000 Jahre alt. An Höhlen- oder Felswänden, meist bei Tierdarstellungen, aber auch auf Knochen und anderen Objekten. Seit einigen Jahrzehnten beugen sich Forscher über die Botschaften aus der Steinzeit, aber sie tappen dabei ziemlich im Dunklen.