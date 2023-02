Der Kampf um das Präsidentenamt in Zypern brachte eine politische Sensation: Mit dem ehemaligen Außenminister Nikos Christodoulides zieht am Sonntag erstmals ein Kandidat in die Stichwahl, der von keiner der beiden Großparteien nominiert worden war.

Die Umfragen im Vorfeld hatten den Erfolg zwar schon nahelegt, eine Sensation ist er trotzdem: Mit Ex-Außenminister Nikos Christodoulides ist nun erstmals ein Kandidat in die zweite Runde einer zypriotischen Präsidentenwahl eingezogen, der von keiner der beiden Großparteien, das heißt weder von den Konservativen (DISY) noch von den Linkssozialisten (AKEL), unterstützt wurde. Christodoulides erhielt bei der Wahl am Sonntag 32 Prozent der Stimmen, der von AKEL gestützte Kandidat Andreas Mavrogiannes 29,6. Der offizielle Kandidat von DISY, Parteichef Averof Neofytou, kam nur auf 26 Prozent und schied aus.

Wenn in der Stichwahl am kommenden Sonntag also der neue Präsident der kleinen Inselrepublik gewählt wird, stehen die Konservativen vor einem Dilemma: Stützen Sie Christodoulides, der zwar aus den eigenen Reihen stammt, aber sich nicht mit einem Platz in den hinteren Rängen zufriedengeben wollte und, mit der Unterstützung kleinerer Parteien, gegen Neofytou revoltierte; oder strafen Sie den „Apostaten“ durch eine Unterstützung des erstaunlich erfolgreichen linken Kandidaten und riskieren damit eine Spaltung der Partei.