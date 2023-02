Samara Joy oder: Ein neuer Star am Jazz-Himmel

Die 23-jährige Sängerin Samara Joy setzt authentisch auf patiniertes Liedgut – und triumphierte bei den Grammys.

Ehre, wem Ehre gebührt. Normalerweise sind es das Porgy & Bess oder das Inntöne-Festival, die junge Jazzkünstler hierzulande einführen. Doch bei der in der Bronx aufgewachsenen Jazzsängerin Samara Joy war es das sonst eher vorsichtig buchende Wiener Konzerthaus. Am 23. Februar 2022 gab die wunderbar intonierende 23-Jährige dort ihr Wien-Debüt mit patiniertem Liedgut, das in der goldenen Zeit des Jazz Größen wie Carmen McRae, Ella Fitzgerald und Sarah Vaughan im Repertoire hatten. Nach ihrer Performance gab es damals noch ein kleines Essen backstage, wo sie bei Weißwein, Fisch und Zitronenrisotto davon erzählte, wie sie das gut abgehangene Liedgut im Jahr 2017 an ihrem College so richtig erwischte. In diesen Liedern herrscht beständige Gegenwart. Die Probleme des Herzens, die darin formuliert werden, sind zeitlos. „Und doch kommt man nicht weiter, wenn man nur aufs Gefühl setzt“, erklärte sie: „Gute Technik ist Voraussetzung. Noch wichtiger ist, dass du weißt, was du kannst. Und dass du eine gute Geschichtenerzählerin bist.“