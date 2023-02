Anlass für das neuerliche Säbelrasseln könnte der anstehende Jahrestag der Gründung der Streitkräfte des Landes oder der Geburtstag des Vaters von Kim Jong-un sein.

Inmitten verstärkter Spannungen auf der koreanischen Halbinsel will Nordkorea nach eigenen Angaben seine Militärmanöver verstärken und so die "Kriegsbereitschaft" des Landes erhöhen. Ein entsprechender Beschluss sei bei einem Treffen hochrangiger Militärs gefasst worden, berichtete am Dienstag die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Das Treffen am Montag sei von Machthaber Kim Jong-un geleitet worden.

Die Führung in Pjöngjang setzt seit geraumer Zeit wieder auf massive Machtdemonstrationen. Satellitenaufnahmen hatten in den vergangenen Tagen darauf hingedeutet, dass Nordkorea derzeit offenbar auch eine große Militärparade vorbereitet. Anlass könnte der am Mittwoch anstehende Jahrestag der Gründung der Streitkräfte des Landes oder der Geburtstag des verstorbenen Vaters von Kim Jong-un, Kim Jong-il, am 16. Februar sein.

Die militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben sich zuletzt drastisch verschärft. Die kommunistische Führung in Pjöngjang droht immer wieder mit einer militärischen Eskalation in der Region und hatte zuletzt angekündigt, das eigene Atomwaffenarsenal "exponentiell" auszubauen. Angesichts der anhaltenden Provokationen Nordkoreas hatten Südkorea und die USA wiederum ihrerseits Ende Jänner verstärkte Manöver angekündigt.

(APA)