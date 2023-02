43-Jähriger in Tirol niedergeschlagen und schwer verletzt

Die Täter stahlen dem Polen Bargeld im dreistelligen Bereich und sein Mobiltelefon. Sie flüchteten unerkannt.

Ein 43-jähriger Pole ist Sonntagfrüh in Kufstein in Tirol auf offener Straße von vermutlich zwei Männern mit Faustschlägen ins Gesicht attackiert und schwer verletzt worden. Die Täter stahlen dabei Bargeld im dreistelligen Bereich, das der 43-Jährige zuvor abgehoben hatte, sowie dessen Mobiltelefon. Die Unbekannten flüchteten daraufhin. Ein zufällig vorbeikommender Taxilenker bemerkte den am Boden liegenden Mann und setzte die Rettungskette in Gang.

Der Pole war zuvor von einem Lokal zu einem Bankomat am Oberen Stadtplatz gegangen. Nachdem er das Geld behoben hatte, wollte er wieder zurück ins Lokal. Auf dem Weg dorthin kam es gegen 6.15 Uhr zu der brutalen Attacke.

(APA)