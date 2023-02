2023 könnte Rekord-Reisejahr der Deutschen werden

Bereits jetzt haben 60 Prozent der Menschen in Deutschland eine mindestens fünftägige Urlaubsreise geplant. Nur 20 Prozent wollen sicher daheim bleiben.

Trotz Inflation und hoher Energiepreise könnte 2023 zu einem Rekord-Reisejahr der Deutschen werden. Bereits jetzt hätten 60 Prozent der Menschen in Deutschland eine mindestens fünftägige Urlaubsreise geplant, hieß es in der am Dienstag in Hamburg veröffentlichten Tourismusanalyse der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen. Nur 20 Prozent seien bereits sicher, in diesem Jahr nicht zu verreisen, weitere 20 Prozent seien noch unentschlossen.

Die Reisefrequenz 2023 dürfte damit mindestens auf dem Vor-Corona-Niveau liegen - wenn nicht sogar darüber, heißt es in der Studie. Für die Untersuchung befragte das Institut GfK im Dezember 2022 und Jänner 2023 online 3.000 Frauen und Männer im Alter von 18 bis 74 Jahren.

(APA/dpa-AFX)