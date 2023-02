Pinturault gewinnt Kombi, Silber und Bronze für Schwarz und Haaser

Ein Fehler im Schlussteil kostete Marco Schwarz wohl Gold, das an Lokalmatador Alexis Pinturault ging.

Alexis Pinturault hat sich einen großen Traum erfüllt und daheim eine WM-Goldmedaille gewonnen. Der Franzose setzte sich am Dienstag bei den Alpinski-Weltmeisterschaften in Courchevel in der Kombination vor Titelverteidiger Marco Schwarz (+0,10 Sek.) und Raphael Haaser (+0,44) durch. Für Österreich waren es die Medaillen Nummer zwei und drei bei den Welttitelkämpfen, hatte am Vortag doch auch Haasers Schwester Ricarda Kombi-Bronze gewonnen.

Stefan Babinsky schied im Slalom aus, Vincent Kriechmayr war nach dem Super-G nicht mehr angetreten. Olympiasieger Johannes Strolz hatte nach dem Speed-Teilbewerb bereits 2,48 Sek. Rückstand. Schwarz lag bis kurz vor dem Ziel auf Gold-Kurs, machte dann allerdings einen großen Fehler, rettete sich aber noch ins Finish.

(APA)