52-Jähriger schießt in eigener Wohnung in Tirol um sich

Gegen 1.00 Uhr rief ein Nachbar die Polizei, nachdem er Schüsse gehört hatte. Der 52-Jährige verschanzte sich in seiner Wohnung. Die Cobra musste die Tür gewaltsam öffnen.

Ein 52-Jähriger hat in der Nacht auf Dienstag in seiner Wohnung in der kleinen Gemeinde Rettenschöss (Bezirk Kufstein) Schüsse abgefeuert. Gegen 1.00 Uhr Früh alarmierte ein Nachbar die Polizei. Der 52-Jährige, gegen den ein Waffenverbot bestand, verbarrikadierte sich aber in seiner Wohnung. Polizeieinheiten der SIG und Cobra öffneten die Tür und nahmen den Mann in seinem Schlafzimmer fest. Er war allein in der Wohnung.

Bei der Festnahme bedrohte er zudem zwei Beamte mit dem Umbringen, hieß es. In der Wohnung wurden bereits abgefeuerte sowie nicht abgefeuerte Munition, ein Kleinkalibergewehr und eine geringe Menge Cannabis gefunden.

(APA)