Der Ansturm auf die Ballkleider

Nach drei Jahren Pause ist die Ballsaison in Österreich wieder angelaufen. Auch im Handel ist das zu spüren. Geschäfte verzeichnen eine deutlich verstärkte Nachfrage nach Roben.

Die Verkäuferin wirkt etwas überfordert. Sie wird umschwärmt von jungen Frauen und deren Müttern, die ihr Kleider in die Hand drücken oder ihr Fragen stellen.

Nein, diese Szene stammt nicht aus der beliebten Regency-Serie „Bridgerton“, in der junge, heiratswillige Debütantinnen mit den schönsten Kleidern um den Titel „Diamant der Saison“ kämpfen. Szenen wie diese spielen sich derzeit in den Abendkleid-Abteilungen der Geschäfte in Wien und Umgebung ab.

Die Ballsaison ist in vollem Gange und das zum ersten Mal seit Jahren wieder. Der Andrang ist selbsterklärend: Die Coronapandemie war eine wahre Durststrecke für Tanzfreudige. Jetzt schwärmen sie alle aus: Debütantinnen suchen nach dem Kleid, dass sie sich die letzten Jahre erträumt haben, aber auch eingefleischte Ballgäste wollen sich inspirieren oder Änderungen an ihrer Abendgarderobe vornehmen lassen.