Hohe Inflation und zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit treiben immer mehr Menschen in die Schwarzarbeit. Die in Österreich hohe Abgabenquote trägt ihr Übriges dazu bei. Und trotzdem sind wir ein Musterschüler in Sachen Schattenwirtschaft. Wie geht das zusammen?

"Pfusch, das sind wir alle." Ein Gespräch zwischen David Freudenthaler und Aloysius Widmann aus der "Presse"-Wirtschaftsredaktion über die Ab- und Hintergründe der zunehmenden Schwarzarbeit. Zwischen nicht versteuerter Nachbarschaftshilfe, Pfusch am Bau und organisierter Kriminalität.

Gast: Aloysius Widmann

Host: David Freudenthaler

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher & Georg Gfrerer

Credits: Ö1 Morgenjournal, Die Denkaz