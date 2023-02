Was hat Sokrates mit Buddha zu tun?

Kommt das griechische Denken in Wahrheit aus Indien? Über den jüngsten Stand in einer alten Rätselfrage.

Als Sokrates durch die Straßen Athens ging, um Passanten in philosophische Gespräche zu verwickeln, traf er nicht nur auf Mitbürger. Einmal soll ihn ein Inder nach seiner Lehre befragt haben. Sokrates erklärte ihm, er erkunde das Leben der Menschen. Der Inder lachte ihn aus: Menschliche Dinge verstehe man nicht, wenn man nichts über das Göttliche wisse.

Ein Inder in der Polis Athen? Warum nicht: Schon in der frühen Antike verband eine wichtige Handelsroute Indien über Persien mit Kleinasien. Griechische Götter wie Dionysos und Herakles trieben sich nach übereinstimmenden Mythen auch in Indien herum. Sanskrit und Altgriechisch sind verwandte Sprachen, schon durch die indoeuropäische Wurzel. Lehren über die Seele und ihre Wanderung ähneln sich. Und so geistert schon seit dem 19. Jahrhundert die verwegene These herum, die griechische Philosophie, als Grundlage westlichen Denkens, stamme aus Indien. Was ist da dran?