"Para:dies": Wenn queere Liebe in Salzburg zu Bruch geht

Ein junges Paar lässt sich von einer Dokumentarfilmerin über die Schulter schauen. Doch der Außenblick auf die Beziehung bringt diese bald gehörig ins Wanken: Elena Wolffs „Para:dies“ ist ein g'spüriges Generationenporträt.

„I woitat eigentlich nur schnackseln“, beichtet Jasmin über ihre erste Begegnung mit Lee, die sie über eine Dating-App kennengelernt hat – und die jetzt neben ihr sitzt, auf der großen weißen Wohnzimmercouch. Gemeinsam sprechen sie in die Kamera, präsentieren sich und ihre junge Beziehung, die von ihrer äußeren Anmutung her vieles zu verkörpern scheint, was man sich heute so unter „jung und modern“ vorstellt: Zwanglos, offen, aufgeklärt, progressiv, reflektiert. Die Anglizismen hängen tief, das Verschämte wird überspielt. Einfach zwei hippe Menschen, die sich lieben: That's the fairytale.