Japan lockert Virus-Tests für Einreisende aus China

Japan will die Grenzkontrollen für Besucher aus China einem Medienbericht zufolge noch in diesem Monat lockern.

Pauschale Tests für alle Einreisenden aus China sollen entfallen. Ein negativer Corona-Test werde aber weiterhin vor Abreise verlangt.

Japan will die Grenzkontrollen für Besucher aus China einem Medienbericht zufolge noch in diesem Monat lockern. Pauschale Tests für alle Einreisenden aus China entfielen, berichtete der japanische Fernsehsender "FNN" am Mittwoch. Ein negativer Corona-Test werde aber weiterhin vor Abreise verlangt. Japan testete seit Ende Dezember alle Reisenden aus China bei ihrer Ankunft an den Flughäfen aus Sorge wegen der massiven Corona-Welle in der Volksrepublik.

China strebt nach der Abkehr von seiner strikten Null-Corona-Politik eine kräftige Erholung des Flugverkehrs in diesem Jahr an. Chinas Büro für Taiwan-Angelegenheiten forderte daher die Insel am Mittwoch auf, das Virus nicht als Vorwand zu benutzen, um die Wiederaufnahme von Direktflügen zu behindern, zitierte das chinesische Staatsfernsehen "CCTV" einen Sprecher des Büros.

(APA/Reuters)