Barbra Streisand kündigt ihre Memoiren für November an

Das Buch der Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin sei "freimütig, lustig, eigensinnig und charmant", heißt es. Sein Titel: "My Name Is Barbra".

Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin Barbra Streisand (80) will ihre lang erwarteten Memoiren im November veröffentlichten. Der Hollywood-Star gab den Titel "My Name Is Barbra" und das Erscheinungsdatum (7. November) auf Twitter bekannt (siehe Posting unten).

Nach Mitteilung des US-Verlags Viking Books erzählt Streisand darin "ihre eigene Geschichte über ihr Leben und ihre außergewöhnliche Karriere", von der Kindheit in Brooklyn, über ihre ersten Auftritte in New Yorker Nightclubs, den Durchbruch mit ihrer "Funny Girl"-Rolle und alle weiteren Erfolge.

Das Buch sei - wie die Autorin selbst - "freimütig, lustig, eigensinnig und charmant", hieß es weiter. Dem Verlag zufolge werde Streisand unter anderem über ihre Freundschaft mit dem Schauspieler Marlon Brando und der Politikerin Madeleine Albright sowie über ihre langjährige Ehe mit dem Schauspieler James Brolin schreiben.

Seit vielen Jahrzehnten feiert die im New Yorker Stadtteil Brooklyn geborene und inzwischen hauptsächlich in Kalifornien lebende Streisand große Erfolge: Mehr als 140 Millionen verkaufte Alben, Auszeichnungen wie Oscars, Emmys, Grammys und Golden Globes und unzählige Fans auf der ganzen Welt.

(APA/dpa)