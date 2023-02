ÖAMTC erwartet Verzögerungen im Straßenverkehr wegen Ferienwechsel

Gutes Wetter und Schneelage locken in den Semesterferien viele auf die Piste. Deshalb wird vor allem in Skigebieten mit Verkehrsbehinderungen gerechnet.

Während die Semesterferien in Wien und Niederösterreich schon wieder enden, beginnen sie am Freitag in den fünf Bundesländern Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie in Teilen Tschechiens. Das wird zu Verzögerungen im Straßenverkehr führen. "Es ist gutes Wetter angekündigt und die Schneelage ausgezeichnet. Wir erwarten Verzögerungen in den Skigebieten auf Grund des Urlauberschichtwechsels", prognostizierte der ÖAMTC.

Nach den Schneefällen am vergangenen Wochenende ist auch mit regem Verkehr in niedrig gelegenen Skigebieten, wie dem Semmering in der Nähe von Wien, zu rechnen, so die Vorhersage. Behinderungen werden auf zahlreichen Zu- und Abfahrten in und aus Skigebieten erwartet. Außerdem sind in den Bezirken Reutte, Schwaz und Kufstein noch bis Ostern Fahrverbote für den Ausweichverkehr im niederrangigen Straßennetz in Kraft, informiert der ÖAMTC. Diese gelten für alle Fahrzeuge (auch Motorräder) samstags von 7.00 bis 19.00 Uhr, sowie in den Bezirken Reutte und Kufstein auch sonntags von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

(APA)