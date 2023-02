13-Jähriger rettet Hund aus brennender Garage

Der Bub erlitt bei der Rettungsaktion schwere Verbrennungen und eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Brandursache ist noch unklar.

Ein 13-Jähriger ist am späten Dienstagabend in Hard am Bodensee verletzt worden, als er den Hund der Familie aus einer brennenden Garage rettete. Er erlitt nach Angaben der Polizei schwerere Verbrennungen an den Händen und eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Bregenz gebracht. Warum das Feuer in der Garage eines Mehrparteienhauses ausgebrochen war, war vorerst unklar. Er wurde von der Feuerwehr mit schwerem Atemschutz gelöscht.

Der Brand brach gegen 22.45 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache aus. Der Hund war in einem Zwinger in der Garage untergebracht. Der Bub zog diesen noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie und erlitt dabei die Verletzungen.

Die Polizei evakuierte das direkt angrenzende Wohngebäude, die Feuerwehr Hard führte zuerst einen Löschangriff von außen in die teilweise in Vollbrand stehende Garage durch. Nachdem ein Zugang durch das Garagentor geschaffen worden war, wurden die Flammen komplett gelöscht. Die Rheinstraße L202 war im Bereich des Feuers komplett gesperrt.

(APA)