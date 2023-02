Das Momentum des bronzenen Familienbetriebs

Was kann das Haaser-Märchen noch bewirken?

Dass der Start für eine am Ende positive Bilanz entscheidend sein wird, ist allen im ÖSV-Lager klar gewesen. Nur so kann mit befreiten Athleten und ohne lästige Fragen eine WM so richtig Fahrt aufnehmen.

Genau das haben die Haasers mit ihren Bronzemedaillen bewerkstelligt, sie haben als Außenseiter zugeschlagen und gezeigt, dass bei einem Großereignis alles möglich ist. Vor allem: Sie haben der eigenen Skikarriere, die nicht mehr auf Highlights hingedeutet hat (Ricarda) oder nach dem Durchbruch ins Stocken geraten ist (Raphael), einen Neustart verpasst.