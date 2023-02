Benko schreibt bei Fahrradhändler Wiggle 244 Millionen Euro ab

René Benko muss nach einem Verlust in Millionenhöhe erneut Kapitel bei seinem Online-Sporthändler Signa Sports United nachschießen.

Der österreichische Immobilieninvestor und Milliardär René Benko hat mit Signa Sports United über eine halbe Milliarde Euro Verlust eingefahren und musste bei seinem Online-Sporthändler erneut Kapital nachschießen. Hauptgrund war dabei eine Abschreibung von 244 Millionen Euro auf den Fahrradhändler Wiggle Group, den Signa Sports im Rahmen seines Börsengangs Ende 2021 übernommen hatte.

Unterm Strich belief sich der Verlust des Handelsgeschäfts in dem im September zu Ende gegangenen Jahr auf 566 Millionen Euro, geht aus dem Geschäftsbericht von Signa Sports hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Seit dem Börsengang per Zweckgesellschaft im Dezember 2021 haben die Aktien von Signa Sports mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren, da die Nachfrage nach Sportartikeln gesunken ist und es Lieferschwierigkeiten gibt.