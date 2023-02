EU-Gipfel: Europa hält der Ukraine die Stange

Die Union will die Ukraine „so lang wie nötig“ gegen Russland stützen. Beim EU-Beitritt bleibt sie jedoch vage.

Brüssel. Mehr schwere Waffen, um sich gegen die russischen Invasoren zu verteidigen, und noch heuer den Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen: Der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskij, wird am Donnerstag zwei Wünsche an die Staats- und Regierungschefs der EU richten, die ihr Bekenntnis zur Unterstützung der Ukraine auf die Probe stellen.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird Selenskij erstmals seit dem russischen Überfall auf sein Land vor einem Jahr persönlich an einem Europäischen Rat teilnehmen. Nach seinem Besuch am Mittwoch in London (siehe Bericht auf S. 6) traf er abends in Paris mit dem Präsidenten Frankreichs, Emmanuel Macron, und dem deutschen Bundeskanzler, Olaf Scholz, zusammen. Das sind die ersten Auslandsreisen innerhalb Europas seit der russischen Invasion am 24. Februar vorigen Jahres. In Washington war Selenskij bereits knapp vor Weihnachten.