Am Montag erschütterte ein verheerendes Erdbeben das Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien. Seither werden die Todeszahlen quasi stündlich nach oben korrigiert.

Im kriegsgebeutelten Syrien ist die Lage besonders unübersichtlich, hier lässt sich nur schwer Hilfe organisieren.

Wie schaut es mit der Hilfe in den betroffenen Gebieten aus? Welche politischen Folgen wird die Katastrophe in der Türkei haben? Immerhin soll in der Türkei eigentlich Mitte Mai gewählt werden.

Außerdem ist die Türkei immer wieder von schweren Erdbeben betroffen, der größte Teil der türkischen Bevölkerung lebt faktisch in ständiger Erdbebengefahr. Hätte man da nicht besser vorbereitet sein sollen?

Duygu Özkan und Wieland Schneider aus dem Außenpolitik-Ressort der „Presse“ im Gespräch über das verheerende Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet.

Gast: Duygu Özkan, Wieland Schneider

Host: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher & Georg Gfrerer

Die Erdbeben-Katastrophe in Syrien und der Türkei







Spenden Caritas Österreich

IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560

BIC: GIBAATWWXXX

Kennwort: Erdbeben Syrien und Türkei www.caritas.at/erdbeben-syrien-tuerkei Österreichisches Rotes Kreuz

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX;

Kennwort: Katastrophenhilfe

oder online unter www.roteskreuz.at/erdbebenhilfe Diakonie Katastrophenhilfe

IBAN: AT85 2011 1287 1196 6333

BIC: GIBAATWWXXX

Spenden-Kennwort: Erdbeben-Nothilfe Syrien Online Spenden: http://diakonie.at/erdbeben-hilfe-syrien Ärzte ohne Grenzen

Online unter www.aerzte-ohne-grenzen.at World Vision Österreich - Katastrophenhilfe: IBAN: AT22 2011 1800 8008 1800 Jugend Eine Welt

IBAN: AT66 3600 0000 0002 4000

oder online unter: https://www.jugendeinewelt.at/spenden-ist-helfen/jetzt-spenden/ Arbeiter Samariterbund Österreichs

https://www.samariterbund.net/spende-katastrophenhilfeSpendenkonto: Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs:

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

BIC: BKAUATWW

Kennwort: Türkei/Syrien CARE Österreich

IBAN AT77 6000 0000 0123 6000

oder online unter www.care.at