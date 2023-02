Sechs Fragen zum Ende der Maskenpflicht in Wien

Die Maskenpflicht in Wiens öffentlichen Verkehrsmitteln endet – und damit auch in den Stationen

Wiens Sonderweg ist zu Ende: In drei Wochen endet die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, am 30. April die Testpflicht für Pflegeheime und Spitäler. Das eröffnet sechs Fragen.

Mit Spannung wurde am Mittwoch der Auftritt des Wiener Bürgermeisters, Michael Ludwig, erwartet. Immerhin hat der Bund die Abschaffung nahezu aller Coronabestimmungen angekündigt. Und Wien ist hier immer einen abweichenden (deutlich restriktiveren) Sonderweg gegangen. Nun steht fest: Wiens Sonderweg ist zu Ende, nun fallen auch in Wien die Masken. Konkret mit Ende des Monats, wenn die bisherige Corona-Verordnung ausläuft. Das eröffnet sechs Fragen:

1) Wie lang gilt die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln noch?