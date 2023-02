Spektakulär eingesprungen: Der neue Volksopern-Weltstar

Über Nacht wurde Katia Ledoux zu einer der im Internet meistgefeierten Sängerinnen: Sie sang neben ihrer eigenen Rolle im „Orpheus“ auch noch die Tenorpartie. Ähnliches passierte immer wieder in der Operngeschichte: Eine kleine Chronik der abenteuerlichsten Einspringer-Aktionen.

Die Chronologie der Ereignisse kennen Musikfreunde in aller Welt: Katia Ledoux hat in den sozialen Medien genau festgehalten, wie sich alles zugetragen hat. In Kürze: Ein Kollege in der Volksopern-Produktion von Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ wurde krank. Die wagemutige Mezzosopranistin paukte über Nacht seine Rolle, die Schneiderei passte die Kostüme an. Und die junge Sängerin stand vorige Woche nicht nur, wie geplant, als Venus auf der Bühne, sondern auch noch in der Titelpartie. Das sorgte für ohrenbetäubenden Jubel nach der Vorstellung im Haus am Gürtel – und für Rumor im Netz.