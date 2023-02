Die SPÖ-Führungsdebatte köchelt weiter

Zwei Personen an der SPÖ-Spitze? Peter Kaiser verwirrt mit "Doppelspitze".

In einem TV-Interview wünschte sich Landeshauptmann Peter Kaiser auch Hans Peter Doskozil in einem „Team“ an der SPÖ-Spitze. Die Genese eines seltsamen Kapitels der roten Endlos-Führungsdebatte.

Am Anfang war die vermeintliche Sensation: Der Privatfernsehsender Puls4 vermeldete Mittwochvormittag um 9.45 Uhr, dass Kärntens Landeshauptmann, Peter Kaiser, immerhin ein echtes Schwergewicht der Sozialdemokratie, nach dem Dauerstreit um die Führung der Partei eine Änderung an der Parteispitze fordert. Konkret habe Kaiser im „Puls4-Exklusivinterview“ vorgeschlagen, wie der Sender erklärte, eine „Doppelspitze mit Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil“ einzurichten. Nach einer solchen gefragt, habe Kaiser geantwortet: „Ich fände das gut.“ Zu diesem Zeitpunkt war das Interview noch nicht zur Gänze ausgestrahlt, der Sender informierte lediglich vorab darüber.

Hat nun also just der Kärntner Landeshauptmann, der sich vor einer Woche noch für ein Ende der Führungsdebatte zumindest bis nach den nächsten Landtagswahlen ausgesprochen hat, eine Doppelsitze von Rendi-Wagner und ihrem internen Konkurrenten aus dem Burgenland gefordert?