Langjähriger Diplomat Schallenberg ist tot

Der frühere Generalsekretär des Außenministeriums, Wolfgang Schallenberg, verstarb am Mittwoch mit 93 Jahren.

Der langjährige österreichische Diplomat und Vater des heutigen Außenministers Alexander Schallenberg, Wolfgang Schallenberg, ist tot. Das gab das Außenministerium in Wien in einer Aussendung bekannt. Der frühere Generalsekretär des Ministeriums und langjährige Botschafter verstarb am Mittwoch im 93. Lebensjahr.

Schallenberg war dem Ministerium vor der Unterzeichnung des Staatsvertrags 1955 beigetreten. „Er wirkte in Jahrzehnten, die für unser Land besonders wegweisend waren“, hieß es von Seiten des Außenministeriums. Als Botschafter vertrat er Wien in Indien, Spanien und Frankreich. Von 1992 bis zur Pensionierung 1995 war er Generalsekretär und prägte die Vorbereitungen Österreichs für den EU-Beitritt.