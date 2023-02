Hilfe für den Feind: Israel will Syrien nach Beben unterstützen

via REUTERS

Israelische Soldaten brechen zur Hilfsmission in die Türkei auf.

Die israelische Regierung meldet, dass Syriens Führung um Hilfe gebeten habe, Damaskus dementiert. Israelische Rettungsteams sind bereits in der Türkei.

Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen: Diesem Prinzip folgt offenbar Israels Regierung im Hinblick auf die Erdbebenkatastrophe in Nahost. Das Land hat nicht nur Rettungsteams und humanitäre Hilfe in die stark betroffene Türkei geschickt. Es will offenbar auch seinem nördlichen Nachbarn Syrien helfen – obwohl die beiden Staaten sich offiziell im Kriegszustand befinden und daher keinerlei diplomatische Beziehungen unterhalten. Die Berichte dazu sind allerdings teilweise widersprüchlich.