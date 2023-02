Leopard verletzte mehrere Menschen in Gerichtsgebäude in Indien

Ein Leopard soll in ein Gerichtsgebäude in Nordindien eingedrungen sein. (Archivbild)

Im Norden Indiens ist ein Leopard in ein Gericht eingedrungen und hat mindestens acht Menschen verletzt. Das Tier konnte bisher nicht eingefangen werden.

In Indien ist ein Leopard in ein Gerichtsgebäude eingedrungen und hat dort mindestens acht Menschen verletzt. Auch nach stundenlangen Versuchen hätten Polizisten und Mitarbeiter der Waldbehörde die Großkatze nicht einfangen können, berichtete der "Indian Express" am Mittwochabend (Ortszeit). Einige der Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, andere hätten an Ort und Stelle Erste Hilfe erhalten.

Das Gebäude sei nach dem Vorfall im Bundesstaat Uttar Pradesh am Nachmittag geräumt worden - einige hätten zum Verlassen des Gebäudes Hilfe der Raubtierfänger gebraucht, hieß es. In Indien gibt es immer wieder tödlich endende Zusammenstöße zwischen Menschen und verschiedenen freilebenden Wildtieren. Ein Hauptgrund für die Konflikte ist, dass mit der Abholzung von Wäldern menschliche Siedlungen immer näher an die Wildtiere rücken. Und mit der Nähe nehmen Berührungspunkte zu und es steigt das Konfliktpotenzial.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass in Indien Wildtiere in ein Gerichtsgebäude hinein gelangen. Im vergangenen Jahr etwa soll ein Affe aus einem Gerichtsgebäude im Bundesstaat Rajasthan Beweismaterial für einen Mordfall gestohlen haben, darunter ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe, wie örtliche Medien damals berichteten. Auch ein Tiger wurde im Oktober von Einheimischen gejagt, weil er mehrere Menschen getötet haben soll.



