Wie die EU die Saatgut-Regeln reformieren will - und sollte

Über die Umweltverträglichkeit der Landwirtschaft entscheiden die Regeln für Saatgut. Diese schreibt die EU gerade neu. Es wird eine Weichenstellung. Die wird auch mitentscheiden, ob die europäische Klimapolitik letztlich scheitert oder nicht.

Im Spätsommer ist es für den Wanderer keine Sache des Zauderns, wenn der Weg zwischen Obstbäumen und unter überhängenden Ästen führt. Die Äpfel laden ein, geerntet zu werden – es scheint, als habe sich ein solches Bild seit Jahrtausenden nicht geändert. Es kann ein Sinnbild sein für gesunde und natürliche Ernährung. Quasi: Etwas weniger Plantage und die Welt ist wieder in Ordnung.

Das Schlagwort „gesunde Ernährung“ wird in den meisten Fällen auf die Zusammensetzung des Speiseplans reduziert, manchmal auch noch auf die Frage, ob die Ingredienzien der Speisen biologisch produziert werden oder herkömmlich – also mit dem Einsatz von Kunstdünger und Spritzmitteln. Dass letzteres einer der Haupttreiber in der Klimakrise ist, hat sich mittlerweile herumgesprochen.