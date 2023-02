(c) Screenshot ORF

Russland-Experte Gerhard Mangott war zu Gast bei Armin Wolf in der "ZiB 2".

Von westlichen Regierungen definierte rote Linien seien schon häufig überschritten worden, sagt Gerhard Mangott. Die Entscheidung über die Lieferung von Kampfflugzeugen hänge davon ab, ob die Ukraine zum „maximalen Kriegsziel" befähigt werden soll.

Der seit dem Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine in den Medien präsenteste Russland-Experte Österreichs, Politikwissenschaftler Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck, ordnete am Mittwochabend einmal mehr die aktuellen Entwicklungen ein. Diesmal in der „ZiB 2“ mit Armin Wolf, der das Interview mit der Frage begann, wie realistisch es sei, dass der Ukraine nicht nur Kampfpanzer geliefert werden, sondern demnächst auch Kampfflugzeuge.