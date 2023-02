Unnötige Kapitalpuffer für Banken

Zufrieden zeigt sich die EZB mit den Banken. Doch Kritiker geben ihr die Schuld dafür, dass die EU der US–Konkurrenz hinterherhinkt.

Jedes Jahr prüft die Europäische Zentralbank (EZB) 113 Banken auf Herz und Nieren. Untersucht werden die Geschäftsmodelle, das Risikomangement, Kapital- und Liquiditätsrisken. Diesmal befand die EZB-Bankenaufsicht, dass die Geldhäuser im Euroraum den Ukraine-Krieg und seine Folgen im Jahr 2022 gut gemeistert haben.

„Die Banken haben die wirtschaftlichen Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine dank ihrer starken Eigenkapital- und Liquiditätspositionen, ihrer höheren Rentabilität und der kontinuierlichen Verbesserung der Aktiva-Qualität gut verkraftet“, erklärte EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria zu den Ergebnisses der jährlichen Bankenprüfung (SREP) am Mittwoch in Frankfurt. „Allerdings bleiben Herausforderungen bestehen, solange der Krieg andauert, und die Auswirkungen steigender Zinsen müssen sorgfältig beobachtet werden. Die Banken müssen anhaltende Schwächen beseitigen, insbesondere in ihren Risikokontroll- und Governance-Rahmen, und künftige Entwicklungen vorsichtig bewerten.“ Er stellte fest, dass viele Banken ihre Kontrollfunktionen nur unzureichend mit Ressourcen ausgestattet hatten und hielt die IT-Landschaft nach wie vor für fragmentiert. Zudem führte der Krieg zu höheren Cyberrisken.

Seit der globalen Finanzkrise wurde der Regulierungsrahmen für Banken in der Europäischen Union gestärkt. Kreditinstitute müssen heute mehr und qualitativ besseres Kapital und größere Liquiditätspuffer vorhalten, um Stresssituationen zu überstehen. So kann die EZB einzelne Banken dazu zwingen, mehr Kapital zu halten, wenn sie der Meinung ist, dass das Risikoprofil der Bank dies erforderlich macht.