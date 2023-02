Preiserhöhungen helfen Unilever auf die Sprünge

Der Umsatz legte im vierten Quartal um 9,2 Prozent zu und übertraf die Analystenschätzungen.

Der britische Konsumgüterkonzern Unilever hat Preiserhöhungen durchsetzen können und so im Jahresabschlussquartal besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz legte im vierten Quartal um 9,2 Prozent zu und übertraf die Analystenschätzungen, die ein Plus von 8,2 Prozent vorsahen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Der Vorstand rechnet 2023 mit einer Fortsetzung der Kosteninflation. "In der ersten Hälfte wird das zugrunde liegende Preiswachstum hoch bleiben und das Volumenwachstum negativ", hieß es. Es sei aber noch zu früh zu sagen, ob es in der zweiten Jahreshälfte Besserung geben wird. Das Management erwarte daher aktuell 2023 ein Umsatzwachstum zwischen drei und fünf Prozent und eine moderate Verbesserung der Marge.

(APA)