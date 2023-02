Möglicherweise hat Nordkorea eine ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) mit festem Brennstoff entwickelt, das schätzen Experten anhand von Satellitenbildern.

Nordkorea hat während einer nächtlichen Militärparade eine möglicherweise neue ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) mit festem Brennstoff enthüllt. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 75. Bestehen der nordkoreanischen Armee beaufsichtigte Machthaber Kim Jong Un den Aufmarsch der Langstrecken-Raketen (ICMB) und taktischer Kernwaffen-Einheiten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.

Kim bezeichnete demnach die Parade als Demonstration der "bedeutenden" nuklearen Angriffsfähigkeit des Landes. Satellitenbilder des US-Unternehmens Maxar Technologies zeigten Militärfahrzeuge und Menschenmengen auf dem Kim-Il-Sung-Platz in der Hauptstadt Pjöngjang. "Nach den offensichtlichen Hwasong-17-ICBM-Paaren folgen vier nicht identifizierte, aber offenbar ähnlich große Kanistersysteme", schrieb Joseph Dempsey, Verteidigungsforscher am Internationalen Institut für Strategische Studien, auf Twitter zu den Aufnahmen. Die Hwasong-17 ist die bisher größte Langstreckenrakete Nordkoreas. Es könne sich bei der neuartigen Rakete um eine ICBM handeln, die bei einer Parade im Jahr 2017 gezeigt, aber noch nicht getestet wurde, erklärte Ankit Panda von der Carnegie-Stiftung für Internationalen Frieden.

Im Dezember führte Nordkorea den ersten statischen Bodentest eines großen Feststoffraketenmotors auf seiner Sohae-Satellitenstartanlage durch, doch war zu diesem Zeitpunkt unklar, ob er ausschließlich für das U-Boot-Programm des Landes bestimmt war, sagte Dave Schmerler, Forscher am James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS) der Nachrichtenagentur Reuters.

Attrappe oder fertige Rakete?

Nordkorea hat seine neue U-Boot-Rakete jedoch noch nicht gestartet, sodass die Waffenparade auf ein absichtliches Signal hindeutet, dass Pjöngjang eine komplexe landgestützte ICBM-Abschreckung anstrebt, sagte er.

"Die allgemeine Schlussfolgerung ist, dass wir erwarten sollten, dass Nordkorea eine große landgestützte Feststoff-ICBM testet", sagte Schmerler.

Entgegen den Sanktionen der Vereinten Nationen (UN) hat Nordkorea in den vergangenen Jahren die Entwicklung von Atomwaffen und ballistischer Raketen vorangetrieben. Die meisten der größten ballistischen Raketen des Landes werden mit Flüssigtreibstoff betrieben und müssen daher am Startplatz in einem zeitaufwendigen Prozess betankt werden. Die Entwicklung einer ICBM mit festem Treibstoff gilt daher seit Langem als wichtiges Ziel für Nordkorea, da entsprechende Atomraketen in einem Konflikt schwerer zu entdecken und zu zerstören wären. Es blieb unklar, ob die Entwicklung der mutmaßlich neuen Rakete bereits die Testphase erreicht hat. Nordkorea hat bei den Paraden gelegentlich Attrappen ausgestellt.

Die Tochter rückt mehr und mehr in den Fokus

Nordkorea veranstaltete die Parade in Pjöngjang anlässlich des

Jahrestag der Gründung der nordkoreanischen Armee, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Auf von den Staatsmedien des international isolierten Landes verbreiteten Fotos ist zu sehen, dass Machthaber Kim bei der Parade einen langen schwarzen Mantel und Filzhut trägt - offenbar in Anlehnung an den Kleidungsstil seines verstorbenen Großvaters, des Staatsgründers Kim Il-sung. Begleitet wurde der nordkoreanische Machthaber von seiner Frau und seiner Tochter.

Obwohl das erst vor wenigen Monaten unerwartete Auftauchen der Tochter des nordkoreanischen Herrschers zu Spekulationen geführt hat, dass sie die Nachfolge antreten könnte, gibt es auch viele Experten, die meinen, dass dies in der von Männern dominierten Dynastie ein noch nie dagewesener harter Kampf wäre.

Jeder Wechsel an der Spitze Nordkoreas hat die Aussicht auf ein Führungsvakuum oder den Zusammenbruch der Kim-Dynastie aufkommen lassen, die das Land seit seiner Gründung 1948 regiert.

Dieses am 8. Februar 2023 aufgenommene und von Nordkoreas offizieller Korean Central News Agency (KCNA) am 9. Februar 2023 veröffentlichte Bild zeigt Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un (re.), seine Tochter, die vermutlich Ju Ae heißt (Mitte), und seine Frau Ri Sol Ju (li.) bei der Teilnahme an einer Militärparade anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Koreanischen Volksarmee auf dem Kim-Il-Sung-Platz in Pjöngjang. (c) APA/AFP/KCNA VIA KNS/STR (STR)

Die Tochter von Kim Jong Un - die in staatlichen Medien nie namentlich genannt wird- erschien in der Berichterstattung über den Start einer ballistischen Rakete im November 2022, beobachtete den Abschuss und hielt die Hand ihres Vaters, als dieser die Rakete untersuchte. Dies war die erste offizielle Bestätigung dafür, dass Kim Kinder hat, und unterstrich die Botschaft, dass die Familie auf Dauer bestehen bleibt, so Analysten.

Es sei noch viel zu früh, um zu sagen, ob es sich um eine Nachfolgerin oder nur um ein Symbol handele, mit dem den Bürgern versichert werden solle, dass die Atomwaffen die Kinder schützen und "Denkmäler sind, die über Generationen hinweg an unsere Nachkommen weitergegeben werden", wie es in staatlichen Medien hieß.

Chun Su-jin, die südkoreanische Autorin eines Buches über nordkoreanische Führungsfrauen, sagte Ende 2022 gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, die Wahrscheinlichkeit, dass die nordkoreanischen Eliten Kims Tochter als Herrscherin willkommen heißen würden, sei gleich null.

"Sie ist nicht bereit, einen Führer des anderen Geschlechts aufzunehmen", sagte sie. "(Kim) inszeniert nur eine Show, dass er ein liebender Vater ist und nicht nur ein brutaler Diktator, der Raketen abschießt."

Andere argumentieren, dass trotz der zutiefst patriarchalischen Gesellschaft Nordkoreas das Geschlecht eine Tochter oder eine andere Frau nicht von der Übernahme der Führung ausschließen würde.

Sofern nicht ein plötzliches Gesundheitsproblem zu seiner Entmündigung oder seinem Tod führt, bleibt Kim, von dem man annimmt, dass er fast 40 Jahre alt ist, noch eine ganze Weile Zeit, um sich über einen Nachfolger Gedanken zu machen, so Michael Madden, Direktor von North Korea Leadership Watch.

"Das gibt Nordkorea reichlich Zeit, seine politische Kultur zu verändern und die Voraussetzungen für eine weibliche Nachfolgerin zu schaffen", so Madden.

(APA/Reuters)