Siegfried Wolf geht in Deutschland auf Einkaufstour

Wie der "trend" berichtet, erwarb Wolf 74,9 Prozent am deutschen Sonderfahrzeughersteller Binz.

Nach der Übernahme von Steyr Automotive im Jahr 2021 hat Unternehmer Siegfried Wolf weitere Beteiligungen im Automobilbereich zugekauft, berichtet das Wirtschaftsmagazin "trend". Ende 2022 erwarb Wolf demnach über seine ASW Beteiligungs GmbH, die auch Steyr Automotive hält, 74,9 Prozent am deutschen Sonderfahrzeughersteller Binz. Dem Magazinbericht zufolge hält Wolf nunmehr auch fünf Prozent an der börsennotierten Vitesco AG.

Der Fokus von Binz liegt auf Rettungswagen, Krankentransportern, Feuerwehrautos und Polizeifahrzeugen – bis hin zu Leichenwagen. Firmenmotto ist "Technik, die Leben rettet". Im Vorjahr wurden laut "trend" rund 100 Millionen Euro umgesetzt.

Bei der Vitesco AG mit Hauptsitz in Regensburg übernahm Wolf laut dem Magazin nicht nur den Fünf-Prozent-Anteil, sondern auch den Vorsitz im Aufsichtsrat. Vitesco erzielt mit 37.000 Mitarbeitern neun Milliarden Euro Umsatz und gehört mehrheitlich der Schaeffler-Gruppe. Produziert werden etwa Bauteile für Antriebsstränge, hauptsächlich für elektrische. Dieses Know-how könnte Siegfried Wolf helfen, mit Steyr Automotive selbst entwickelte Elektro-Nutzfahrzeuge auf den Markt zu bringen, schreibt "trend". Aktuell läuft in Oberösterreich gerade die Serienproduktion für die ersten europäischen E-Trucks der schwedischen Marke Volta an.

(APA)