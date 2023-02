FPÖ plakatiert Angerer als Kärntner Landeshauptmann

Auf einem weiteren Sujet wird "mehr Menschlichkeit" gefordert. Kurz vor der Wahl am 5. März soll ein Plakat mit der Aufschrift "Wer nicht wählt, hat schon verloren" ohne FPÖ-Logo affichiert werden.

Die FPÖ hat am Donnerstag die zweite Welle ihrer Plakat-Sujets für die Kärntner Landtagswahl am 5. März präsentiert. Eines zeigt Spitzenkandidat Erwin Angerer in warmes Licht getaucht, mit dem Slogan "Ein Landeshauptmann, der unsere Sprache spricht". Auf einem weiteren Sujet wird "mehr Menschlichkeit" gefordert, knapp vor der Wahl soll noch ein in blau gehaltenes Plakat mit der Aufschrift "Wer nicht wählt, hat schon verloren" ohne FPÖ-Logo affichiert werden.

Beim Thema Sprache gehe es nicht um die Sprache an sich, meinte Angerer bei der Präsentation vor Journalisten: "Dabei geht es auch um die Sorgen der Menschen." Diese würden sich zum Beispiel um Teuerung, Asyl und illegale Migration drehen, so Angerer, der zu einem Rundumschlag gegen die anderen Parteien ausholte: Die SPÖ sei mit sich selbst beschäftigt, ebenso wie die ÖVP, die gerade ihren "korrupten Scherbenhaufen" zusammenkehre, während die Grünen ihre Ideologie durchsetzen würden. Und eine Stimme für "kleinere Splittergruppen" könnte eine verlorene sein.

(APA)