Europäische Nutzer im Visier: Tiktok deckt russisches Netzwerk auf

Tiktok identifizierte ein russisches Desinformationsnetzwerk, das im Sommer Kriegspropaganda über die Ukraine an mehr als hunderttausend europäische Nutzer verbreitete. Das geht aus einem Tiktok-Bericht an die EU hervor.

Was ist wahr, was ist falsch und was ist gezielte Desinformation? Das zu unterscheiden wird in Zeiten Sozialer Netzwerke immer schwieriger. Mit der Verbreitung von Künstlicher Intelligenz und frei zugänglichen Maschinen wie ChatGPT wird es noch schwieriger, den Unterschied zu erkennen. Das zeigt nun ein Bericht von der chinesischen Video-Plattform Tiktok: Ein russisches Netzwerk hat mit 1700 Konten gezielt europäische Nutzer anvisiert. Es wurden anti-ukrainische Beiträge veröffentlicht. Mit großem Erfolg: Knapp 144.000 Follower generierten die Accounts; innerhalb von drei Monaten.

Es ist unklar, ob das Netzwerk mit der russischen Regierung in Verbindung steht. Die Enthüllungen wurden in einem Bericht veröffentlicht, der im Rahmen des EU-Verhaltenskodexes für Desinformation vorgelegt wurde, einer freiwilligen Verpflichtung von Online-Plattformen zur Bekämpfung von Fehlinformationen im Internet.

Desinformationskampagnen Desinformationsnetzwerke haben mehrere digitale Werkzeuge in petto, um ihren Einflussbereich zu erweitern, indem sie verschleiern, woher die Fotos, Memes und Videos wirklich stammen. Sie nutzen in der Regel virtuelle private Netzwerke, um den Anschein zu erwecken, dass sie aus verschiedenen Ländern stammen, und kaufen personalisierte Werbung in den Märkten, die sie ansprechen wollen. Sie können auch IP-Adressen kaufen, um den Anschein zu erwecken, dass sie Konten von verschiedenen Wohnsitzen aus erstellen, obwohl sie unter einem Dach generiert werden.

In diesem speziellen Netzwerk verwendeten die Konten auf Tiktok Sprachsynthese und verbreiteten pro-russische Behauptungen in den Sprachen der Länder, auf die sie abzielten, so das Unternehmen in seinem Bericht.

"Wir werden diese Art von Kampagnen immer häufiger sehen, vor allem mit dem Aufstieg der künstlichen Intelligenz", sagte Katie Harbath, Geschäftsführerin und Gründerin von Anchor Change und ehemalige Direktorin für Öffentlichkeitspolitik bei Facebook. "Ich vermute, dass es dadurch schwieriger wird, diese Art von Kampagnen zu erkennen, und dass die Dinge für diejenigen, auf die sie abzielen, glaubwürdiger werden."

Richtlinien für das Moderationsteam

Als Reaktion darauf hat das Unternehmen mit lokalen Faktenprüfern zusammengearbeitet, um Richtlinien für sein Moderationsteam zu erstellen, mit denen Videos mit Fehlinformationen und die Konten, die sie teilen, identifiziert und entfernt werden können. Das Unternehmen hat auch Maßnahmen ergriffen, wie die Kennzeichnung von Konten, die wissentlich von staatlich kontrollierten Medien betrieben werden, sowie die Sperrung der Livestreams von Nutzern in Russland und der Ukraine für Nutzer in EU-Ländern.

Tiktok und andere Social-Media-Plattformen wurden aufgefordert, bis Ende Januar freiwillige Berichte über ihre Praktiken zur Eindämmung von Desinformation in Europa vorzulegen. Die Kodizes stehen im Zusammenhang mit den neuen EU-Gesetzen zur Inhaltsmoderation, dem Digital Services Act.

Diese Berichte wurden am Donnerstag zum ersten Mal veröffentlicht. Große Unternehmen werden alle sechs Monate neue Berichte veröffentlichen.

China, Iran und Russland arbeiten mit ähnlichen Mitteln

Koordinierte Fehlinformationsnetzwerke aus Russland, China und dem Iran haben das Internet genutzt, um die öffentliche Meinung in Ländern wie den USA, Lateinamerika und Nordafrika zu beeinflussen. Sie nutzen häufig soziale Medien wie Twitter oder Facebook und Instagram von Meta Platforms Inc. zur Verbreitung von Fehlinformationen, wobei die Aktivitäten vor Wahlen besonders stark sind.

Obwohl diese Art von Fehlinformationskampagnen für soziale Plattformen nicht neu ist, könnte Tiktok aufgrund der Tatsache, dass es sich im Besitz eines chinesischen Unternehmens, ByteDance Ltd, befindet, einer verstärkten Kontrolle ausgesetzt sein. Die Zugehörigkeit von Tiktok zu einem chinesischen Unternehmen hat bereits zu einer Reihe von Kritiken und Vorstößen für entsprechende Gesetze seitens der Regierungen weltweit geführt.

Im Gegensatz zur EU gibt es in den USA keinen Mechanismus, der das Unternehmen dazu zwingt, koordinierte Beeinflussungsversuche auf Social-Media-Plattformen offenzulegen. Sie entscheiden sich entweder dafür, sie öffentlich zu machen, wie Facebook es 2019 in Bezug auf russische und iranische Bemühungen getan hat, oder die Nachrichten werden von Journalisten verbreitet.

Tiktok vor Aus in den USA?

Tiktok droht ein ähnliches Schicksal wie Huawei in den USA. Eine Vereinbarung könnte das Fortbestehen ermöglichen. Diese würde unter anderem sicherstellen, dass alle US-Nutzerdaten über Server des US-Technologieunternehmens Oracle geleitet werden. Oracle soll zudem auch die Algorithmen der App überprüfen.

Im US-Kongress wurden drei Gesetzentwürfe eingebracht, die Tiktok verbieten könnten, wobei der am schnellsten voranschreitende Entwurf voraussichtlich noch in diesem Monat vom Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses behandelt werden soll.

Am Donnerstag hat Tiktok auch Maßnahmen angekündigt, die in den nächsten sechs Monaten umgesetzt werden sollen. Unter anderem werde man enger mit den Fact-Checking-Partnern zusammenarbeiten, um spezifische Desinformationstrends in Ländern zu identifizieren und Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Dazu zähle auch Medienkompetenzschulungen. Portugal, Dänemark, Griechenland und Belgien sowie andere EU-Länder stehen im nächsten Jahr im Mittelpunkt.

