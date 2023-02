Auf Einladung Putins sprach Roger Waters beim UNO-Sicherheitsrat. Er erklärte zwar den Angriff Russland als „illegal“, verurteilte aber „Provokationen“, die zu diesem geführt hätten, aufs Schärfste. Diese Äußerungen passen gut zum Weltbild, das der ehemalige Pink-Floyd-Chef seit Langem vertritt.

„Roger Waters, du bist antisemitisch bis in deinen verfaulten Kern“, twitterte die britische Schriftstellerin Polly Samson, „dazu ein Putin-Apologet und ein lügender, stehlender, heuchlerischer, steuerhinterziehender, Playback-singender, frauenfeindlicher, krankhaft neidischer Größenwahnsinniger. Genug von deinem Unsinn.“

Arge Worte. Umso ärger, als Polly Samson die Ehefrau von David Gilmour ist, dem Gitarristen von Pink Floyd, deren Mastermind Roger Waters war, zumindest von 1973 bis 1985, als er die Band im Zorn verließ. Gilmour dachte auch nicht daran, sich von der Attacke seiner Frau auf seinen Ex-Kollegen zu distanzieren, sondern twitterte: „Jedes Wort nachweislich wahr.“

USA als „Hauptaggressor"

Diese weitere Eskalation in der langen, oft auch über politische Themen geführten Kontroverse zwischen Waters und Gilmour hat einen quasi offiziellen Anlass. Einen höchst politischen: Roger Waters hatte angekündigt, er werde auf Einladung Putins im UNO-Sicherheitsrat sprechen. Das tat er dann am Mittwoch tatsächlich, wenn auch nur per Videozuspielung. Und er äußerte sich etwas gemäßigter, als man nach seinen früheren Stellungnahmen zum Ukrainekrieg hätte erwarten können. In der „Berliner Zeitung“ hatte er etwa die USA an den „Hauptaggressor“ in diesem Krieg bezeichnet, im „Rolling Stone“ explizit erklärt, dass die Nato schuld am russischen Angriff sei. Nun verurteilte er diesen explizit als „illegal“. Allerdings, so Waters, sei er „nicht unprovoziert“ gewesen: „Darum verurteile ich auch die Provokateure aufs Härteste“ (im Original: „in the strongest possible terms“). Über die Natur der angeblichen Provokation sagte er nichts Näheres, forderte aber einen sofortigen Waffenstillstand.

So liegt Waters' aktuelles Statement ungefähr auf einer Linie mit dem Offenen Brief, den u. a. Peter Weibel und Alice Schwarzer im Mai 2022 veröffentlicht hatten. Seine paranoid anmutende Behauptung, er sei auf einer Todesliste, die von der ukrainischen Regierung unterstützt wird, wiederholte Waters immerhin nicht. Dennoch wird sein UNO-Auftritt wohl die Forderungen neu anfeuern, dass seine Liveauftritte im Rahmen seiner Europatournee (Motto: „This Is Not A Drill“) zu canceln seien. Die in Polen geplanten Konzerte wurden bereits im September 2022 von den Veranstaltern abgesagt.

Antisemitische Zeichensprache

Umstritten waren Waters' opulente Shows mit starkem Agitprop-Charakter schon lange vor dem Ukrainekrieg. So empörte er 2013, indem er einen Davidstern auf ein fliegendes Schwein projizieren ließ. Auf Kritik hin erklärte er, er verwende auch andere Zeichen in seiner Show, das Schwein stehe für den Staat Israel, es sei nicht antisemitisch gegen dessen Politik zu protestieren, die Waters „rassistisch“ nennt. Verantwortlich für diese Politik seien Juden in den USA und Großbritannien, „weil sie für alles zahlen“, sagte er im erwähnten „Rolling Stone“-Interview. Waters unterstützt dementsprechend die BDS-Bewegung, die für Boykottierung Israels eintritt, und verweigert selbst Konzerte in Israel.

Es verwundert nicht, dass diese israelfeindliche, durchaus mit antisemitischen Untertönen versehene Haltung den ehemaligen Pink-Floyd-Kollegen ziemlich unsympathisch ist. Wie auch Waters' Aktivismus zum Ukrainekrieg. Zu diesem haben sich Gilmour und Schlagzeuger Nick Mason ganz anders positioniert: Sie veröffentlichten im April 2022 als Pink Floyd gemeinsam mit dem ukrainischen Sänger Andrij Chlywnjuk den Sing „Hey, Hey, Rise Up!“. Waters reagierte damals, indem er seinen Ex-Kollegen „fehlende Menschlichkeit“ und „inhaltsloses Schwenken der blau-gelben Flagge“ vorwarf.