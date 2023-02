Kleine Funde können in knapp 100 Fundboxen in ganz Wien anonym eingeworfen werden. Knapp 60 Prozent konnten im vergangenen Jahr wieder an ihre rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden.

84.664 verlorene Gegenstände sind 2022 beim Zentralen Fundservice der Stadt Wien abgegeben worden. "Neben den üblichen Verdächtigen wie Geldbörsen, Ausweisen, Schlüssel, Taschen und Regenschirmen landete im vergangenen Jahr auch wieder Skurriles wie ein blutiges Gebiss und ein Schreibtisch", hieß es in einer Aussendung. Knapp 60 Prozent konnten wieder an ihre rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden.

"In einer Millionenstadt etwas zu verlieren und wiederzufinden, ist oft ein Ding der Unmöglichkeit. Deshalb ist es schön zu sehen, dass sich die Wienerinnen und Wiener unter die Arme greifen und verlorene Gegenstände verlässlich beim Zentralen Fundservice der MA 48 abgeben, wo die Fundstücke für die Besitzerinnen und Besitzer sicher verwahrt werden.", sagte Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

Kleine Funde wie Schlüssel, Kleidungsstücke und andere Alltagsgegenstände können in knapp 100 Fundboxen in ganz Wien anonym eingeworfen werden. Diese roten Metallcontainer befinden sich in der Nähe der Magistratischen Bezirksämter, beim Wiener Rathaus, bei allen Wiener Mistplätzen. Bei wertvollen oder großvolumigeren Funden wird eine persönliche Abgabe empfohlen. Nur so kann ein Eigentumsanspruch geltend gemacht oder ein Finderlohn beansprucht werden.