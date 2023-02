Andreas Gabalier bringt eigenes Magazin auf den Markt

Das Red Bull Media House gibt ein Magazin mit Andreas Gabalier als Chefredakteur und Hauptthema heraus. Der Musiker will darin sein Leben in eigenen Worten erzählen.

"Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gabalier geht unter die Medienmacher. Er bringt Ende April sein eigenes Magazin in einer Auflage von 140.000 Stück in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol auf den Markt. Herausgegeben wird es von Red Bull Media House Publishing.

In der Rolle des Chefredakteurs soll er seine Lebensgeschichte erzählen und werde dabei "sehr privat", heißt es. Auch seine Familie soll zu Wort kommen, bisher unbekannte Fotos das Licht der Öffentlichkeit erblicken und Fans mit in sein Haus in der Ramsau genommen werden. "Es ist ein super Gefühl, dass ich meinen Erfolgsweg, aber auch die Aufs und Abs einmal in meinen eigenen Worten erzählen kann", wird Gabalier in einer Aussendung des Medienunternehmens zitiert.

(APA)