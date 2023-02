Warum soll man sich bei den Ungeimpften entschuldigen?

Ende 2021 war die Mehrheit der Corona-Patienten in den Intensivstationen ungeimpft. Das hatte auch Folgen für andere.

„Ungeimpfte haben eine Entschuldigung verdient“, schreibt Rosemarie Schwaiger in der Kolumne „Quergeschrieben“. Ihr sei ihre Meinung absolut unbenommen, aber die Vernunft verlangt doch eine Verbreiterung dieser Ansicht der Autorin. Ob Personen sich impfen lassen, sei diesen selbst überlassen, d'accord. Wenn aber die Freiheit der anderen beschnitten wird, so sollte es ohne Folgenabwägung nicht mehr jedem nur selbst überlassen sein.

Im November 2021 konnte eine lang vorab anberaumte Herzoperation bei meiner Tochter nur deshalb nicht zeitgerecht durchgeführt werden, weil die Intensivbetten für schwerwiegende Coronafälle reserviert waren. Die Mehrheit dieser die Betten beanspruchenden Personen war nicht geimpft, mein Verständnis dafür hält sich somit einigermaßen in Grenzen. Und jetzt, so der Vorschlag von Frau Schwaiger, soll man sich bei diesen entschuldigen? Sehr gern, wenn in Zukunft diese Personen in kritischen Zeiten bei der Spitalsbehandlung nicht automatisch vorgereiht werden. Wer eine persönliche Entscheidung wie diese, oft gegen den Rat der Wissenschaft trifft, ist auch für die daraus resultierenden Folgen selbst verantwortlich. Das wäre eigentlich die richtige Logik im Sinn der Ethik und des Utilitarismus.

PS: Die Operation konnte mit fast zwei Monaten Verspätung in einem günstigeren Zeitfenster doch noch durchgeführt werden; meine Tochter ist wieder wohlauf.

Dr. Gerhard Hager, 1040 Wien