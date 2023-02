Andalusien: Auf den Spuren der Mauren

Genuss. Im Spätfrühling locken milde Temperaturen, weiße Dörfer, verführerische Küche und jede Menge Kultur.

Sierra Nevada, Alhambra und Flamenco sind nur drei der vielen Dinge, die Sie in Andalusien bestaunen, bewundern und belauschen können. Neben beeindruckender Natur und Architektur bietet die Region auch ausgesuchte traditionelle Gaumenfreuden. Als die Araber ihr Weltreich ausdehnten, schufen sie im Süden Spaniens ein bedeutendes Kulturzentrum und „al-Andalus“ wurde zu ihrem Paradies auf Erden. Málaga, Sevilla, Córdoba und Granada bilden ein einzigartiges Kulturmosaik. Prachtvolle Bauwerke wie die Nasridenpaläste sind Zeugen des Höhepunktes islamischer Kunst und Kultur auf der Iberischen Halbinsel. Bei einer Flamenco-Show erleben Sie hautnah das feurige Temperament der Andalusier. Kulinarisch ist die Region die Heimat der Tapas, die in verschiedensten Variationen kredenzt werden. Aber auch der berühmte luftgetrockneten Schinken „Jamón“ sowie der Sherry zählen zu den lukullischen Höhepunkten.

Raffinierte Häppchen: Frische Tapas, wie sie die Bars in den andalusischen Städten präsentieren, haben weltweit die Gastronomie inspiriert. (c) Shutterstock

Reiseverlauf

Tag 1: Sie fliegen mit Austrian Airlines von Wien nach Málaga. Nach der Ankunft geht es direkt zum Hotel. Sie haben Zeit zur eignen Verfügung. Am Abend geht es zum gemeinsamen Abendessen in das 1-Stern-Restaurant „José Carlos García“. José Carlos García liebt die lokalen Produkte. Seine Gastronomie ist ein Spiegelbild seiner eigenen Persönlichkeit, eine authentische Mischung aus Loyalität zu seinen Ursprüngen, Respekt für den Klassizismus seines Familienerbes und, wie er hinzufügt, „einem Hauch von Rock‘n‘Roll“.



Tag 2: Nach einem ausgiebigen Frühstück steht heute die Stadtbesichtigung von Málaga auf dem Programm. Málaga, die Geburtsstadt des großen Malers Pablo Picasso, hat dem berühmtesten Sohn der Stadt ein ganz besonderes Denkmal gesetzt. Der Palacio de Buenavista beherbergt das Picasso-Museum. Zum Mittagessen geht es in die einzigartige Bodega „El Pimpi“, in der schon Generationen von Persönlichkeiten aus der Welt des Flamenco, der Politik und der Kunst zu Gast waren, u. a. auch Pablo Picasso. Im Anschluss an die Besichtigungen folgt die Weiterfahrt nach Ronda.



Tag 3: Die „Königin der weißen Dörfer“, die Stadt Ronda befindet sich auf einem etwa 800 Meter hohen Felsplateau, deren Schlucht Rio Guadalevin bis zu 100 Meter in die Tiefe reicht. Zu Mittag geht es auf das Weingut „Bodega Fernández Bolet“. Genießen Sie bei einer Weinverkostung verschiedene Tapas-Gerichte. Im Anschluss Weiterfahrt nach Sevilla. Sammeln Sie bei einer Bootsfahrt auf dem Guadalquivir die ersten Eindrücke dieser wunderschönen Stadt.



Tag 4: Eine malerische Altstadt, prächtige Bauten aus der Maurenzeit und die größte Kathedrale Spaniens: Es wundert nicht, dass Sevilla für viele zu den schönsten Städten Europas zählt. In den engen Gassen, in den Bars und auf den Terrassen herrscht zu jeder Tageszeit buntes Treiben und im historischen Zentrum der Stadt folgt eine Sehenswürdigkeit auf die andere. Bei Ihrer Stadtbesichtigung besuchen Sie u. a. die Kathedrale und das berühmte Bauwerk Alcázar, die königliche Festung. Am Abend nehmen Sie an einer typischen Flamenco-Show in der Casa de la Guitarra teil. Zuvor steht noch das Abendessen im Restaurant „El Passaje“ auf dem Programm.



Tag 5: Am Nachmittag steht ein Ausflug in das nahegelegene Carmona auf dem Programm. Bei einem Stadtspaziergang erleben Sie die monumentalen Bauwerke der Stadt. Kirchen, Paläste und Festungswälle bilden in der Altstadt ein bedeutendes kulturhistorisches Erbe. Im Anschluss an die Besichtigung Rückfahrt nach Sevilla. Tagesausklang bei einem typischen andalusischen Abendessen im Restaurant „Rio Grande“.



Tag 6: Im Mittelpunkt des heutigen Tages – Córdoba, eine historische Perle in den Ausläufern der Sierra Morena. Der Reichtum an Geschichte ist in Córdoba nahezu in jedem Winkel der Stadt zu spüren. Das imposanteste Relikt der Stadt vereinnahmt einen Großteil der historischen Altstadt: die Mezquita-Catedral. Mitten im jüdischen Viertel liegt die große Moschee von 784 mit ihrer beeindruckenden Säulenhalle und Mosaiken aus byzantinischer Zeit. Das Mittagessen wird im Restaurant „Bodegas Mezquita“ eingenommen. Es folgt die Weiterfahrt nach Granada.



Tag 7: Granada – Heimat der Alhambra. Wer Granada besucht, fühlt sich fast wie auf einer Zeitreise, denn die schmalen Gassen und verwunschenen Gärten versetzen Besucher in längst vergangene Zeiten zurück. Sehenswert ist die Kathedrale aus der Renaissancezeit. Ihr heutiges Abschiedsabendessen findet im Gourmetrestaurant „Faralá“ statt.



Tag 8: Transfer zum Flughafen Málaga und Rückflug nach Wien.

Sevilla begeistert mit seiner malerischen Altstadt, prächtigen Bauten aus der Maurenzeit und der größten Kathedrale Spaniens. (c) Shutterstock