Da ist ein Loch in der Kassa, Herr Minister...

Die Krisen der vergangenen Jahre haben jeden Reformeifer abgewürgt. Selbst die Wirtschaftsforscher, die immer Einsparungspotenziale genannt haben, sind sehr still geworden. Fatal für den Staatshaushalt, wenn jetzt die Zinsen steigen.

Ist die Budgetpolitik eines Landes, das seit dem Zweiten Weltkrieg fast immer Defizite gemacht hat und auch im Vorjahr mit den höchsten Steuereinnahmen aller Zeiten bei Weitem nicht ausgekommen ist, „auf einem nachhaltigen Pfad“, wie Wifo-Chef Gabriel Felbermayr diese Woche bei der Präsentation der jüngsten Zahlen durch den Finanzminister sagte? Als langjähriger Beobachter der österreichischen Budgetpolitik hat man wohl eher den gegenteiligen Eindruck.

Das große Problem dieser Republik (und sie ist damit in Europa kein Einzelfall) sind ja nicht zu geringe Einkünfte. Dass die munter fließen, dafür sorgen schon eine der höchsten Steuerquoten der westlichen Welt und jetzt auch noch eine weit über dem EU-Schnitt liegende Inflation. Das große Problem ist vielmehr eines, das der Schauspieler Kurt Sowinetz schon vor mehr als 50 Jahren in einer Coverversion des auf einem alten deutschen Kinderlied basierenden Harry-Belafonte-Gassenhauers „There's a Hole in the Bucket“ so besungen hat: „'s ist ein Loch in der Kassa, Herr Minister, Herr Minister.“

Was heißt eines: Dutzende. Und durch die fließt eben hinaus, was immer oben an Steuereinnahmen hineingeschüttet wird. Ganz unabhängig davon, ob gerade, wie jetzt, ausgabensteigernde Krise herrscht oder Hochkonjunktur. Und annähernd seit der Veröffentlichung dieses Lieds in den Siebzigerjahren wird auch über das Stopfen dieser Löcher geredet. Unter dem Titel „Strukturreformen“. Sehr intensiv von der Jahrtausendwende, als die Regierung Schüssel große Reformpläne wälzte und sogar von einem „Österreichkonvent“ eine sehr kluge Staatsreform ausarbeiten ließ, bis zum Ende der Zehnerjahre. Umgesetzt wurde freilich so gut wie nichts. Und seither ist es um die früher wenigstens diskutierte Beseitigung des wachsenden Reformstaus sehr, sehr still geworden.