Botschafterposten: Ex-Kneissl-Berater blitzt gegen „Roten“ ab

Der Mann, der laut der Gleichbehandlungsstelle geeigneter war als der frühere Sprecher von Sebastian Kurz, fühlte sich auch gegenüber einem SPÖ-nahen Bewerber benachteiligt.

Für die Botschafterstelle in Abu Dhabi sei er der bessere Kandidat gewesen, auch wenn der Posten im Vorjahr an einen Vertrauten von Ex-ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz ging. Das beschied die Bundes-Gleichbehandlungskommission kürzlich einem Mann, der eine politische Diskriminierung geltend gemacht hatte. Der Betroffene hatte seine Benachteiligung etwa daraus abgeleitet, dass er die frühere, FPÖ-nominierte Außenministerin Karin Kneissl beraten hatte. Zudem sei er aus dem ÖVP-Arbeitnehmerbund ÖAAB ausgeschieden, was von türkiser Seite ebenfalls nicht goutiert worden sei.

Ein Blick auf Entscheidungen der Bundes-Gleichbehandlungskommission zeigt nun aber, dass der Mann das Gremium auch noch in einem anderen Fall angerufen hat. Dabei ging es um einen anderen Botschafterposten, den der Mann aber ebenfalls nicht bekam. Und auch in diesem Verfahren hatte der Mann eine Benachteiligung geortet, wenn auch unter anderen politischen Vorzeichen. Er beklagte, dass ihm ein von den Grünen unterstützter, aber der SPÖ nahestehender Bewerber vorgezogen worden sei. Doch in diesem Fall sollte die Kommission die Meinung des Mannes, politisch diskriminiert worden zu sein, als „realitätsfern“ bezeichnen.