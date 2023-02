Burt Bacharach: Er war der Gigant des schlichten Popsongs

Er war ein ungemein wendiger Komponist, ein unerschütterlicher Optimist und ein Meister der leichten Muse: Burt Bacharach, das Mastermind zahlreicher erfolgreicher Songs, ist 94-jährig gestorben.

Wer sich als unschuldiger Hörer seine zeitlosen Lieder wie „The Look Of Love“ und „What The World Needs Now Is Love“ auf dem Trommelfell zergehen lässt, der könnte glauben, hier wäre ein großer Naiver am Werk gewesen. Doch Burt Bacharach, der nicht ohne Grund auf einer Ebene mit Duke Ellington und George Gershwin gehandelt wurde, war ein Mann der ungewöhlichen Akkordfortschreitungen und rätselhaften Taktwechsel.

Einiges von dem, was er zu Beginn der Sechzigerjahre an musikalischen Abenteuerlichkeiten im Studio festhielt, konnte man später bei den Beatles hören. Mit deren Produzenten George Martin arbeitete er in den Sechzigerjahren konsquenterweise auch in London. Bei einer Aufnahme seines Songs „Alfie“ nahm er die britische Sängerin Cilla Black recht hart her. Der erbarmungslose Perfektionist ließ Black das Lied nicht weniger als 29 Mal singen. George Martin gab ihm dann den sachten Hinweis, dass die Magie der Aufnahme schon im vierten Take zu finden war.