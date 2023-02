Gute Zeit für Schwellenländeraktien?

Die Öffnung in China treibt nicht nur dort die Wirtschaft an. Auch andere Emerging Markets dürften profitieren.

Die Pandemie sowie die Zinswende setzten zahlreichen Emerging-Markets-Börsen kräftig zu. Einige Punkte sprechen nun für eine Erholung.

Wien. Wer in Schwellenländeraktien investiert hat, musste zuletzt reichlich Geduld aufbringen. Die Pandemie sowie die Zinswende hinterließen in vielen solcher Märkte deutliche Spuren. Dies verdeutlicht etwa der Vergleich zwischen dem MSCI-Weltindex, der Aktien aus großen Industrienationen wie den USA, der Eurozone sowie Japan umfasst, und dem MSCI Emerging Markets Index. Allein in den vergangenen zwölf Monaten (per Ende Jänner 2023) verzeichnete letztere Messlatte ein Minus von knapp mehr als zwölf Prozent, während die Verluste am MSCI-Weltindex bei rund sieben Prozent lagen.

Grund für die besonders schwache Wertentwicklung des Schwellenländer-Index war insbesondere die negative Wertentwicklung chinesischer Aktien. Sie machen rund ein Drittel der Gesamtgewichtung im MSCI Emerging Markets Index aus, wie Bernhard Spittaler, Leiter Aktien- und Dachfonds bei der Schoellerbank Invest, erläutert. Danach folgen Aktien aus Indien sowie aus Taiwan.