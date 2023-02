Energiekostenausgleich für Sportstättenbetreiber startet

Ab Freitag und bis 10. März können gemeinnützige Sportstättenbetreiber um finanzielle Hilfe ansuchen. Insgesamt 15 Millionen Euro stehen dafür bereit.

Ab Freitag können gemeinnützige Sportstättenbetreiber Anträge auf einen Energiekostenausgleich stellen. Das teilte das Sportministerium am Donnerstag mit. Bis 10. März können jene Betreiber, die ihre Energiekosten auf eigenen Namen und Rechnung bestreiten, um finanzielle Hilfe für die erste Förderperiode (2. Halbjahr 2022) ersuchen. 15 Millionen Euro stehen bereit, um die drastisch gestiegenen Kosten abzufedern.

"Tennis- und Sporthallen, der örtliche Fußballplatz, das sind Orte, wo Sport und Gemeinschaft gelebt wird. Das wollen wir, so gut es möglich ist, erhalten", sagte Sportminister Werner Kogler. Man wolle damit sowohl den Betreibern, als auch den Vereinen unter die Arme greifen.

Der Energiekostenausgleich orientiert sich in weiten Teilen am Energiekostenzuschuss des Arbeits- und Wirtschaftsministeriums. Demnach erhalten Sportstättenbetreiber eine Ersatzrate der Mehrkosten für Strom, Erdgas oder Fernwärme, die im Vergleich zu einer definierten Vergleichsperiode in der Vergangenheit angefallen sind. Diese Ersatzrate beläuft sich in der ersten Förderperiode auf 40 Prozent, in der zweiten und dritten Förderperiode (1. und 2. Halbjahr 2023) auf jeweils 70 Prozent.

Beim Dachverband ASKÖ lobte man diesen Schritt. "Uns ist klar, dass nicht allen Vereinen zur Gänze geholfen werden kann. Aber mit dem Energiekostenausgleich hat man sich für Sportvereine, die Sportanlagen selbst betreiben und alle Kosten dafür bezahlen müssen, etwas Gutes einfallen lassen, um die Kostensteigerungen der letzten Zeit in den Griff zu bekommen", erklärte ASKÖ-Präsident Hermann Krist.

(APA)